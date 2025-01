Inédito no Brasil, documentário sobre Andy Warhol estreia no Curta!

Ainda que seja um dos artistas mais cultuados do mundo, com uma identidade visual marcante e facilmente reconhecida, Andy Warhol também é um enigma. Para tentar desvendá-lo, o documentário inédito Andy Warhol: Uma Vida na Arte mergulha na intimidade criativa do artista americano. Produzido no Reino Unido, o filme estreia no Brasil, com exclusividade, no canal Curta!. A obra é uma produção da Parade. O filme pode ser assistido no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). A exibição é no dia temático Terças das Artes (14) às 22h.



Com direção de Finlay Bald, a obra usa imagens de arquivo, resgata entrevistas de Warhol e outros artistas, e, claro, explora toda a criação de um dos ícones da cultura em meados do século passado. Sua história é a busca pelo sonho americano, que se concretiza a partir das artes. De infância humilde, com pais imigrantes e de classe trabalhadora, Warhol usava o talento, as mãos e a criatividade não só para fugir de sua realidade, mas também para refletir sobre a pobreza e a desigualdade.



Contrastando com a pobreza, havia o glamour de Hollywood, símbolo máximo da cultura norte-americana. Fascinado e encantado pelas estrelas do cinema da época, o jovem artista começa a desenvolver seus trabalhos como ilustrador comercial na área da moda, criando imagens de luvas, bolsas e sapatos que logo viriam a se tornar referências para seu estilo marcante.



A produção mostra como a serigrafia se torna a sua marca quando ele reorienta e redireciona suas ilustrações. Deixando a área comercial, irrompe no campo das Belas Artes e no movimento pop art, marcando uma ruptura com o expressionismo abstrato da geração anterior. De Marilyn Monroe às latas de sopa Campbell's, seus quadros se tornam famosas investigações e interpretações sobre o consumismo, o capitalismo americano, a Guerra Fria e conflitos sociais, raciais e bélicos.



O documentário também explora a personalidade e a vida pessoal de Andy Warhol que, em atitude ousada e desafiadora para a época, exibia a sua sexualidade, também representada em quadros provocantes. O consumo de drogas, o trabalho no mundo da música, como mecenas e produtor de nomes como o Velvet Underground, e a tentativa de trabalhar com o cinema no fim da carreira revelam uma pessoa que, sobretudo, só queria fazer arte.