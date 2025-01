Exposição Marco Zero inaugura programação da Galeria Ecarta 2025 com lançamento de catálogo

Na próxima terça-feira (14) às 19h, ocorre a abertura da exposição coletiva e lançamento de catálogo do projeto Marco Zero na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) com a participação de dez artistas contemporâneos: Adriana Giora, André Venzon, Bianca Santini, Dennise Iserhard, Lu Gaudenzi, Magna Sperb, Mery Bavia, Milena Julianno, Tiago Giordani e Vera Reichert. No dia, também haverá uma conversa com artistas e o curador André Venzon a partir das 17h na Sala 3, 2º andar da Fundação Ecarta. A exposição ficará aberta até 26 de janeiro de 2025, de terça a domingo, das 10h às 18h. O catálogo pode ser conferido em pubblicato.com.br/MarcoZero/. A seleção replica a exposição que reabriu a programação do Museu de Arte do Paço (Mapa) após a enchente, e esteve em cartaz entre 19 de outubro a 22 de novembro de 2024. Ela presta homenagem ao mais novo Museu da capital com o lançamento do catálogo nesta parceria institucional com a Fundação Ecarta, que completa 20 anos. Entre as exposições que marcaram a programação durante o ano de 2024, Marco Zero destaca-se pela diversidade de olhares em relação à cidade. Dez artistas, cada um com sua técnica e por seus meios de expressão, produziram sensíveis discursos visuais ao comporem a tessitura deste projeto expositivo com curadoria de André Venzon. O nome da exposição alude justamente ao ponto onde a cidade teve seu início, delimitado em frente ao centenário prédio histórico do Paço Municipal e traz especial significado à mostra por prestar uma homenagem também ao nascente museu de arte da cidade, instalado no prédio de 1901, sede do Poder Executivo Municipal até recentemente. Cada artista produziu seu olhar compondo as urgentes questões das conseqüências do descuido com a natureza e alienação social a um discurso de esperança na superação, mensagem impressa também no catálogo da exposição, que tem 52 páginas e tiragem de 400 exemplares.