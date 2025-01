Machado de Assis é tema de curso literário com Luís Augusto Fischer no Instituto Ling

A programação de verão do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) inicia nesta terça-feira (14) com o curso Várias Histórias: os contos de Machado de Assis, ministrado pelo professor Luís Augusto Fischer. A atividade, dividida em três encontros, sempre às 19h, ainda conta com aulas na quarta (15) e quinta (16) para discutir e analisar o livro Várias Histórias, que traz clássicos escritos por Machado de Assis, um dos maiores expoentes da literatura brasileira. A atividade faz parte do projeto Ling Escola, que oferece cursos livres em diferentes áreas do saber, abertos a todos os interessados. As inscrições podem ser feitas no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural com preços de R$ 240,00 no valor inteiro e R$ 120,00 para quem tem direito a meia-entrada. Publicada pela primeira vez em 1896, reunindo contos escritos entre 1884 e 1891, a obra é considerada uma das mais altas realizações machadianas, com a publicação de textos como Uns braços, Um homem célebre e Conto de escola. A coletânea representa um painel de obras-primas deste fino analista da vida humana, com temas que vão de triângulos amorosos de alta temperatura emocional, discussões sobre o papel da ciência a estudos sobre traços característicos da cultura brasileira.