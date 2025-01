Ecarta Musical divulga shows do primeiro semestre do ano

A comissão julgadora do Edital de Seleção das Apresentações Musicais – Primeiro Semestre de 2025 selecionou 12 apresentações para compor a programação do projeto Ecarta Musical da Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) de março a agosto de 2025. Foram avaliadas 126 propostas inscritas entre os dias 2 de dezembro a 3 de janeiro no edital do projeto que realiza as seleções ao ano. As apresentações ocorrem quinzenalmente, aos sábados às 18h, com entrada franca. Elenice Zaltron, coordenadora do projeto, destaca a qualidade de cada trabalho inscrito no edital e a dificuldade dos avaliadores em eleger propostas diversas e de grande expressão cultural. Elenice lembra ainda que a cada semestre abre novo edital permitindo que os não selecionados possam reinscrever seus trabalhos no novo edital de julho para os shows do segundo semestre. Integraram a comissão julgadora Elenice Zaltron, produtora à frente do projeto Ecarta Musical, a produtora cultural Andréa Richesky de Avila, o músico Ângelo Primon e a jornalista da TVE, Lívia Guilhermano da Silva. O calendário com as datas de cada apresentação será divulgado após os ajustes com os selecionados. Os shows acontecem na sede da Fundação Ecarta, em Porto Alegre. Desde a pandemia, os shows também têm transmissão ao vivo no canal da Fundação Ecarta no Youtube. Confira os selecionados:Adriana Deffenti e Paulo Gaiger (MPG)André Paz – Sou Cholo (MPG)Bando Gramelô – Suíte Gramelô (MPG)Deborah Finocchiaro, Kiti Santos e Lilian Rocha – Menina de Tranças Cabelos Brancos (Performance)Duo Petrucci Zubaran – Sur Imaginário (Rock)Elisa Terra – Etérea (MPG)Gelson Oliveira – Cancões do Balaio (MPG)Glau Barros, Gilberto Oliveira e Mário Martins – Os Afro-Sambas (MPB)Mauricio Marques – Violão de Fole (instrumental popular)Milene Aliverti, Estela Deunisio, Penélope Teixeira Carla Pacheco – Quatricelli – Escuta e curta com Quatricelli (instrumental erudito)Paulinho Parada – Paulinho Parada convida Luiz Machado: entre Lupis e Cartolas (Samba)Paysanos – Folk Nativo Contemporâneo (MPG Nativo) SuplentesCafé Trio – O Café TrioLu Barros – Banho de Amar