Menina de Tranças e Cabelos Brancos, com Deborah Finocchiaro, Kiti Santos e Lilian Rocha, estará no Porto Verão Alegre

Menina de Tranças e Cabelos Brancos é um espetáculo-manifesto literomusical com três mulheres artistas que apresentam obras da poeta e musicista Lilian Rocha, uma das principais vozes da literatura afro-brasileira no Rio Grande do Sul. Com diferentes linguagens artísticas, Deborah Finocchiaro, Kiti Santos e Lilian traçam uma linha do tempo da infância à maturidade das mulheres em nossa sociedade, por meio de narrações e música ao vivo, em tom direto, delicado, veemente, humorado e preciso. O espetáculo estará na grade do Porto Verão Alegre e terá apresentações no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), nesta quinta (16) e sexta (17), às 20h. Os ingressos podem ser encontrados no site do festival a partir de R$21,00.Os textos de Lilian Rocha têm força política, movem quem os acessa a indignar-se, a pensar e projetar uma sociedade sem racismo, sem machismo e sem etarismo. Ressignificando a trajetória de mulheres negras e não negras, que lutam e resistem por meio de sua ancestralidade e na urgência em legitimar o seu protagonismo na história de nosso país, o espetáculo é um convite ao engajamento do público na construção de um Brasil que afirme a negritude, nos fazendo ativos militantes do bem viver.