Espetáculo gaúcho 'Velha D+' celebra mais de três anos em cartaz com temporada no CHC Santa Casa

Com temática feminista e anti-idadista, Velha D+ é um monólogo que trata de questões sobre o envelhecimento na mulher e pressões sociais, denunciando o idadismo em nossa cultura. Com mais de 3 anos em cartaz, a peça estará presente no Porto Verão Alegre, de terça (14) a quinta (16) às 20h no CHC Santa Casa (av. Independência, 75). Teatro, música e dança compõem a performance da atriz Fera Carvalho Leite com a direção de Bob Bahlis. Os ingressos estão disponíveis no site do festival, a partir de R$21,00.A peça celebra grande sucesso de público, realizando temporadas em diversos teatro e espaços em Porto Alegre, Caxias do Sul, Atlântida, Torres, Bom Princípio, Santa Cruz do Sul e também em São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Maranhão totalizando mais de 110 apresentações. Foi contemplada no Edital Fumproarte realizando 8 apresentações nos abrigos de acolhimento aos refugiados da enchente do RS em Porto Alegre. Em novembro de 2024, Velha D+ estreou na capital paulista para uma apresentação fechada na abertura do 3º Congresso da ACBR (Associação Brasileira de Análise do Comportamento) que teve como tema Diversidade, Equidade e Inclusão, e a seguir fez três apresentações no EPC (Espaço de Provocação Cultural). Para 2025, prepara uma turnê por 16 cidades do interior do RS.