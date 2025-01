Cia H de Dança celebra 30 anos com três espetáculos no Porto Verão Alegre

O coreógrafo Ivan Motta, homenageado como Personalidade do Ano pelo Prêmio Açorianos de Dança de 2024, celebrará 30 anos de sua Cia H de Dança com a volta de EXTimidades e as estreias de Memórias Perdidas II e Enquanto Esperamos no Porto Verão Alegre. Segundo ele, as duas novas montagens são lançadas no mesmo festival, também, em reconhecimento ao apoio que sempre deu à Companhia. As sessões acontecerão na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), todos às 20h. Os ingressos estão à venda no site do festival.Criado a partir dos anseios gerados com o desastre ambiental que atingiu Porto Alegre em maio de 2024, Enquanto Esperamos tem única apresentação na quarta (15). Inspirando em Esperando Godot, de Samuel Beckett (1906 - 1989), o espetáculo resgata personagens conhecidos do público, e suas infinitas esperas pelo Senhor Godot, como flagelados da enchente em busca de socorro, de perspectiva e de soluções. Didi, Gogo, Pozzo, Lucky e o Mensageiro se mantém com suas inquietudes, máscaras emocionais e idiossincrasias. No elenco estão Andressa Pereira, Bruno Manganelli, Caleo Alencar, Edison Garcia, Letícia Paranhos e Tami Melegari.A continuação de Memórias Perdidas, que estreia na quinta-feira (16), traz um compilado de narrativas de memórias reais ou fictícias, de sensações e emoções aprisionadas por bailarinos 50+ anos do espetáculo: Alexandre Ritmann, Ana Cláudia Pedone, Edison Garcia, Eduardo Severino, Rosane Novoa, Rossana Scorza, Thais Petzold e Tisi Rangel. É a história de uma família improvável, que se encontra aleatoriamente para explorar sonhos, fantasmas, dramas e frustrações. Memórias Perdidas II contará com a participação do cantor lírico Adolfo Amaral, da Companhia de Ópera do RS (CORS).Tempos difíceis, como a pandemia, podem resultar em reflexões profundas, mudanças na rotina e rompimentos de laços. Assim nasceu EXTimidades em fevereiro de 2022, que retorna aos palcos nesta terça (14). Baseada no poema Necrológio dos Desiludidos do Amor, de Carlos Drummond de Andrade, a produção mostra, através de quatro casais, os rompimentos. Embora sejam pequenas histórias coreografadas diferentes entre si, elas apresentam a mesma fragilidade e vulnerabilidade final. O elenco é composto por Andressa Pereira, Bruno Manganelli, Caleo Alencar, Driko Oliveira, Didi Pedone, Edison Garcia, Fera Carvalho Leite, Igor Zorzella e Rossana Scorza.