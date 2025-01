Filme iraniano Meu Bolo Favorito chega aos cinemas brasileiros

A Imovision, distribuidora do Brasil com mais de 35 anos de atuação, traz ao cinema nacional o filme iraniano Meu Bolo Favorito, dirigido por Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha. O longa estreia nesta quinta-feira (9), após ser reverenciado por prêmios no Festival de Berlim e obter sucesso de bilheteria na Europa.O filme, que aborda temas como amor, liberdade e resistência, conquistou o prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI) de Melhor Filme e o Prêmio do Júri Ecumênico no Festival de Berlim. No Brasil, Meu Bolo Favorito teve sessões esgotadas no Festival do Rio, onde foi exibido pela primeira vez. O trailer da produção teve mais de 1 milhão de visualizações no Instagram da Imovision em uma semana, se tornando o post de maior sucesso orgânico da distribuidora. Os diretores Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha foram impedidos pelo governo iraniano de sair do país para divulgar o lançamento.Sinopse:Em Meu Bolo Favorito, uma senhora de 70 anos chamada Mahin (Lili Farhadpour) vive sozinha em Teerã após a morte do marido e a ida da filha para a Europa. Seguindo sua rotina, regando as plantas, lavando as louças, vendo televisão à noite, Mahin é uma mulher solitária. Um dia, ela decide acompanhar suas amigas num chá da tarde e reencontra o ânimo para deixar a solidão para trás e recomeçar sua vida amorosa. Quando ela se abre para o amor e a paixão, um encontro inesperado coloca em seu destino um novo romance. Assim como Mahin, o taxista Faramarz (Esmaeel Mehrabi) procura um colo para se aconchegar. Os dois conversam sobre o envelhecimento, a morte, o amor e a vida e uma fagulha incendeia o coração de ambos. Meu Bolo Favorito foca na vida interna de seus protagonistas sem deixar de lado a política que acompanha o Irã pós-revolução, cultivando uma história sobre os desejos íntimos de uma mulher em um país onde seus direitos são negados.