Povos originários retratam processo de luta em documentário que chega ao Canal Brasil

Após séculos de apagamento cultural e na luta diária contra o avanço do agronegócio, a história região do Baixo Tapajós, localizada no encontro dos rios Tapajós e Amazonas, no Pará, é retratada no documentário Retomada, que será exibido pela primeira vez na televisão no sábado (11), às 20h, no Canal Brasil. O longa-metragem, dirigido por Ricardo Martensen, conta sobre o processo de luta que se iniciou no princípio do século XXI por meio de três histórias: das aldeias Castanhal dos Tupinambá e da Açaizal dos Mundurukus, e do jovem militante e comunicador Cristian Arapiun.



O documentário mostra como o Baixo Tapajós é pressionado pelo avanço do agronegócio, pela expansão da mineração e da extração ilegal de madeira, além do desmatamamento, do uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras monocultoras e da poluição dos rios e lagos. Apesar do contexto desafiador, os 13 povos que formam a região a fortaleceram em um processo de resistência e luta pela sua identidade cultural.



Sinopse:

A aldeia Castanhal, dos tupinambás, sob a liderança da cacique Estévina, luta para consolidar sua identidade e preservar a floresta ao seu redor. Já a aldeia Açaizal, dos Mundurukus, encontra-se cercada pelos campos de soja, que trouxeram veneno para suas plantações e secaram o igarapé. Cristian Arapiun, um jovem de 18 anos, mora na cidade de Santarém e trabalha na equipe de comunicação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns. Ele e seus amigos estão se preparando para cobrir o maior encontro indígena do mundo, que acontecerá em Brasília. O filme acompanha esse processo de resistência, que começou no início do século XXI, se fortaleceu ao longo do tempo, resistiu ao governo Bolsonaro e agora se encontra mais vigoroso do que nunca, através de três histórias. A aldeia Castanhal, liderada por Estévina, busca firmar sua identidade e preservar a floresta. A aldeia Açaizal, por sua vez, está isolada pelos campos de soja, enfrentando os danos causados pelos agrotóxicos e o desmatamento. Lá, os moradores resistem, registrando suas lutas com vídeos de celular e bloqueando as máquinas de destruição com seus próprios corpos. Por fim, a história de Cristian Arapiun, militante indígena, que, além de trabalhar na comunicação do Conselho, se prepara para vivenciar o maior encontro indígena do mundo em Brasília, dando visibilidade à luta de seu povo.