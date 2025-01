Exposição no Canoas Shopping retrata criaturas e lugares mágicos

O Canoas Shopping recebe, até o dia 30 de janeiro, a exposição Conto Fantástico: A Menina, da artista Giovana Santos da Silva no Espaço Cultural. A mostra, que promete encantar o público, reúne obras inspiradas no conto escrito pela própria artista, onde fantasia e ludicidade conduzem os visitantes a um universo mágico repleto de aprendizados. A mostra está disponível para visitação gratuita de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 11h30min às 22h.Giovana, que tem 23 anos, apresenta nesta exposição sua primeira coleção de obras com um propósito definido. As peças retratam passagens de seu conto homônimo, criado no início deste ano. A narrativa, assim como as pinturas, explora um mundo de seres mágicos, animais falantes e profundas reflexões sobre a jornada da vida. Cada obra traduz visualmente um momento significativo da história e um aprendizado vivido pela protagonista, que embarca em uma aventura transformadora ao lado de amigos que encontra pelo caminho.