Marcito Castro faz turnê pelo litoral gaúcho com novo show de stand up

O comediante Marcito Castro inicia 2025 com uma agenda de shows por diversas cidades do litoral gaúcho. A programação começa neste sábado (11), na praia do Cassino às 20h30min na SAC (av. Rio Grande, 98 - Rio Grande), e passa por Tramandaí (17), no Clube Beira Mar (av. Fernandes Bastos, 1113 - Tramandaí), Capão da Canoa (18) no Hotel Araça (rua Miguel Main Felo, 333 - Capão da Canoa) e Torres (19), na SAPT (rua Kalil Sehbe, 5 - Torres), com shows às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site MinhaEntrada a partir de R$35,00 + taxas. Em seu novo show de stand-up comedy, Marcito Castro mergulha em situações nostálgicas que remetem à infância e adolescência na vila.Cria da zona norte de Porto Alegre, mais especificamente do bairro Sarandi, Marcito Castro vem popularizando o seu conteúdo pela internet e pelos palcos de comédia. Marcito conta que a comédia o acompanha desde piá, quando fazia piada de qualquer situação que vivia. Esse bom humor para lidar com os acontecimentos cresceu com ele e, após se formar em História, passou a integrar as aulas de Marcito após ele se tornar professor, fosse nas escolas ou nos cursinhos pré-vestibulares.