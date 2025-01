Peter Yarrow, do histórico trio folk Peter, Paul and Mary, morre aos 86

Peter Yarrow morreu na manhã desta terça-feira, 7. Ele era um dos fundadores do trio folk Peter, Paul and Mary, que marcou uma geração e ajudou a popularizar Bob Dylan. Há quatro anos, ele lutava contra um câncer na bexiga. "Nosso destemido dragão está cansado e entrou no último capítulo de sua magnífica vida. O mundo conhece o icônico ativista Peter Yarrow, mas o ser humano por trás da lenda é tão generoso, criativo, apaixonado, brincalhão e sábio quanto sugerem suas letras", disse.Nos anos 1960, um período muito marcado pela Guerra do Vietnã e pelas lutas dos Direitos Civis nos EUA, o trio Peter, Paul and Mary fez sucesso ao apresentar ao público canções que falavam dos temas.Uma destas canções é Blowin' in the Wind, de Dylan, lançado em junho de 1963. O trio entoou a música ao lado de Martin Luther King Jr. na histórica Marcha em Washington em agosto de 1963.Yarrow é um dos compositores da música Puff the Magic Dragon, que alcançou a lista da Billboard em 1963.Yarrow começou a cantar quando ainda era estudante na Universidade de Cornell. Fazia shows em Nova York quando foi descoberto pelo empresário Albert Grossman, que investiu na carreira do cantor.Nos últimos anos, Yarrow estava se dedicando a uma ONG, a Operation Respect, que mantém um programa antibullying em mais de 22 mil escolas em 50 países.Mary Travers, que fazia trio com Peter e Paul, morreu em 2009. Noel Paul Stookey segue vivo, com 87 anos.