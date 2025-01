Estrelado por Nicole Kidman e Harris Dickinson, Babygirl estreia nesta quinta nos cinemas

A Diamond Films lança nesta quinta-feira (9) Babygirl, aguardado suspense erótico da A24, nos cinemas de todo o Brasil. Estrelado por Nicole Kidman e Harris Dickinson, o novo longa da diretora Halina Reijn (Morte, Morte, Morte) coloca o desejo feminino no centro da sua trama e envolve o espectador com um romance eletrizante e, claro, muito sensual.Na trama, Kidman interpreta Romy, uma renomada empresária que começa a viver um caso extraconjugal com o novo estagiário da sua empresa, Samuel (Dickinson). Se por um lado o romance representa para ela um processo de descoberta e aceitação dos seus desejos mais sombrios, também coloca em risco tudo o que ela demorou uma vida para construir. Assim, Babygirl subverte a dinâmica de poder convencional dos filmes do gênero e coloca seus dois protagonistas em um jogo de gato e rato irresistível.Longa que rendeu a Kidman o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza e a indicação ao Globo de Ouro 2025, Babygirl ainda é estrelado por Antonio Banderas, Sophie Wilde, Izabel Mar, Esther Rose McGregor e Vaughan Reilly.