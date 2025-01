Livro de Giovanna Mazzetto é convite para que crianças explorem aventuras do mundo real

A presença constante da tecnologia na vida cotidiana não é algo novo, seja por meio das redes sociais, aplicativos úteis ou até mesmo no ambiente de trabalho. No entanto, o impacto das telas também se reflete na rotina das crianças, que, imersas em vídeos na internet ou em jogos educativos em tablets e celulares, acabam deixando de lado as brincadeiras e descobertas que o mundo real oferece. Ao se concentrarem em um desenho animado ou insistir em passar de fase em um jogo, os pequenos perdem a chance de explorar novidades e experiências que estão além das telas.

No livro Pela Telajanela (Sowilo Editora, 32 páginas, R$ 67,00), a autora Giovanna Mazzetto nos conduz de forma lúdica e encantadora por um mundo repleto de aventuras fantásticas que uma criança pode perder ao ficar obcecada pelas telas. Imagine extraterrestres pilotando aviões, onças-pintadas fazendo compras na padaria, equilibristas se equilibrando em fios de alta tensão e até mesmo uma planta carnívora tentando devorar um cachorro! Essas são algumas das experiências extraordinárias que ZéGui, imerso em seu tablet, deixou escapar.

A autora conta que a ideia do livro surgiu justamente com seu filho, Miguel, alguns anos atrás. Ao tentar desesperadamente convencê-lo a sair do tablet, Giovanna gritou "olha ali um dinossauro!", tirando gargalhadas de todos presentes no carro. No mesmo momento, veio a sugestão de um livro. E por que não? A autora reflete: "todos os livros partem de uma experiência pessoal, e eu acho que muitos pais já viveram uma situação parecida com essa". Através da vivência, a autora iniciou a criação dos mundos fantásticos presentes na obra, que, de tão colorida, nos faz imaginar que o novo universo criado no livro pode ser até de verdade.

Giovanna cita o poder das ilustrações na obra e conta que ela "é tão rica em detalhes que permite que o livro seja lido diversas vezes, de maneiras diferentes", com os jovens leitores e leitoras podendo apreciar todas as ilustrações a cada leitura. "Sempre que converso com uma criança, ela me conta sobre algo curioso que viu e que, muitas vezes, nem eu mesma havia reparado". Isso se deve às artes do ilustrador Victor Tavares, da Sowilo Editora. A autora confessa que "ele conseguiu fazer isso (as ilustrações) muito bem, muito além do que eu consegui imaginar".

Além de didático, o livro propõe uma discussão interessante para ser feita entre pais e filhos. Por mais que o mundo atual tenha normalizado o uso constante de telas, crianças ainda são crianças e deveriam aproveitar o mundo real antes que a magia de certas coisas acabe. Mãe de três meninos, Giovanna Mazetto sabe os desafios de propor atividades diversas para as crianças e reconhece que nem todas as realidades permitem tal disponibilidade. Segundo a pesquisa TIC Kids Online, em 2015, apenas 11% das crianças afirmavam ter acesso à internet antes dos 6 anos. Já em 2023, esse índice subiu para 24%. No ano anterior, 91,2% das crianças de 10 a 13 anos relataram acessar a internet diariamente, seja para navegar em sites, interagir nas redes sociais ou jogar.

"Mas é uma luta que eu vejo que não é só minha. Eu acho que, em resumo, a intenção do livro é promover uma conversa, uma reflexão e, obviamente, divertir. Quero que as crianças deem risadas com as palhaçadas, com aqueles mundos malucos e tudo o mais."

Autora de mais três livros - Rio de Janeiro com as Crianças: Dicas de Passeios e Aventurinhas na Cidade Maravilhosa, Todo Mundo Sabe e A Colecionadora -, Mazetto pretende continuar escrevendo para o público infantil, sempre com foco na diversão e no entretenimento das crianças. "Para além da temática importante do livro, eu sempre busquei escrever obras para as crianças, não para os pais. Quero que seja um livro divertido, no qual elas possam se reconhecer", afirma.