PUCRS oferece Oficina de Solfejo Coral em 2025

No dia 23 de janeiro de 2025, uma quinta-feira, a PUCRS Cultura (av. Ipiranga, 6681) dará início à Oficina de Solfejo Coral, ministrada pelo maestro Marcio Buzatto. A atividade é dividida em três encontros, que acontecem nas terças e quintas-feiras (23, 28 e 30 de janeiro), das 18h30min às 20h, na sala do Coral da PUCRS, localizada no 3º andar do Salão de Atos (prédio 4), com entrada pelos fundos. A atividade é aberta a cantoras e cantores de coral, internos ou externos à Universidade. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas. Para participar, é necessário realizar inscrição através de formulário disponível no site da universidade. A frequência mínima em 75% dos encontros confere um certificado de horas complementares de acordo com a carga horária da atividade. A tolerância de atraso para as aulas é de até 10 minutos.Visando dar ferramentas para uma melhor fluência e correção na leitura das partituras durante um ensaio coral, a prática do solfejo é fundamental para maior rapidez e eficiência no aprendizado musical. Nesse sentido, a oficina compreende aulas práticas voltadas para leitura e solfejo musical aplicado ao ensaio coral. O material será fornecido gratuitamente ao longo das aulas. Marcio Buzatto é Bacharel em Regência Coral e Composição Musical pela UFRGS. Dividiu palco com artistas renomados, como The Rolling Stones, Milton Nascimento, Vanessa da Mata e Paulinho da Viola. É maestro do Coral da PUCRS desde 2010 e representa, atualmente, a região sul do Brasil na diretoria da Associação Brasileira de Regentes de Coros – ABRACO.