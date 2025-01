Novo EP da banda Motel Riachuelo chega às plataformas digitais

A banda porto-alegrense Motel Riachuelo chega às plataformas com o novo EP Antes do Temporal, uma obra que revela a intensidade de conflitos internos em canções carregadas de emoção e reflexão. As três faixas inéditas capturam o momento de tensão e transformação que antecede mudanças profundas. O quarteto formado por Lucas Nogueira, Gabriel Stürmer, Marcelo Martins e Fernando Sirena mistura uma sonoridade crua e direta, retratando os desafios do ego, do orgulho, da obsessão e do caos interno, convidando o ouvinte a externalizar seus medos frente a uma inevitável tempestade. Antes do Temporal reflete a assinatura musical da banda: uma fusão visceral de Post Rock, Emo e Grunge, com riffs simples e marcantes, progressões assimétricas e letras que reverberam nas camadas mais profundas do inconsciente. O EP traz um olhar crítico sobre padrões sociais e a maneira como as pessoas lidam com os erros, enquanto desafia a mudança, na contramão do conformismo.A faixa Respira abre os trabalhos, traduzida por riffs marcantes, entrelaçados a arpejos que brilham e sustentam a angústia de não conseguir mudar. Assintomática questiona e provoca a destruição das próprias certezas, criando uma valsa entre nuances calmos e apoteóticos. Esperando Acontecer é sonora do início ao fim, com timbres viciantes cobertos por sintetizadores que criam a atmosfera necessária para fechar o EP com exatidão.