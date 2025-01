Com episódios inéditos, série Vida de Artista estreia no canal Arte1 esta semana

O canal Arte1 estreia nesta quinta-feira (9), às 22h30min, Vida de Artista. A série conta com oito episódios e mergulha nos bastidores do teatro musical brasileiro, trazendo registros dos bastidores, entrevistas de atores e produtores. Os demais episódios vão ar a cada quinta-feira, no mesmo horário.



A produção mostra como São Paulo se tornou pólo formador e de pulsão criativa no cenário teatral: abrindo espaço para grandes adaptações e fomentando a discussão sobre diversidade, por meio da valorização das drag queens. A série traz ainda uma das últimas entrevistas concedidas pelo diretor Zé Celso (1937-2023).



No episódio de estreia, o assinante acompanha a montagem e o processo criativo da peça Brenda Lee, da Cia de Revista, mostrando detalhes relacionados à atuação e ao preparo vocal. Já o segundo episódio é dedicado à superprodução Once, filme que foi adaptado para os palcos e, posteriormente, ganhou uma versão brasileira.



Cia do Tijolo, Núcleo Bartolomeu, Revista Babadeira e Teatro Oficina têm suas trajetórias revisitadas nas semanas seguintes da série. A temporada de Vida de Artista também mostra os bastidores da peça que reconta a história de Ney Matogrosso, um dos mais celebrados nomes da música. Para finalizar, a produção enfatiza as peculiaridades da cena teatral brasileira: de um lado, adaptações que transcendem gerações, como os musicais O Rei Leão e Mamma Mia; de outro, a necessidade de apostar em inovações para cativar novas plateias, apontando caminhos que os artistas musicais podem trilhar.