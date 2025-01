Humberto Gessinger faz dobradinha em Porto Alegre neste final de semana

Humberto Gessinger, uma das maiores estrelas do rock brasileiro de todos os tempos, vai trazer ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), neste sábado (11) às 21h e domingo (12) às 20h, a turnê Acústicos Engenheiros do Hawaii. O cantor, que completa quatro décadas de estrada no início de 2025, subirá ao palco para celebrar os álbuns Acustico Engenheiros do Hawaii (2004) e Acústico Novos Horizontes (2007). Só restam ingressos de pista lateral em pé para as duas datas, a partir de R$140,00 no Sympla. Multi-instrumentista, escritor e um dos compositores mais geniais da sua geração, Gessinger vai executar diversos dos seus clássicos em formato desplugado, como O Papa e Pop, Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones, Toda Forma de Poder e Piano Bar. Cantor, compositor, multi-instrumentista e escritor, Humberto Gessinger fundou os Engenheiros do Hawaii, uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, na década de 80. Em 40 anos de carreira, ele lançou 25 CD's e oito DVD's, que renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina e uma indicação ao Grammy Latino.