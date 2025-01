Espaço 373 abre a programação do ano com gaúchos de carreiras internacionais

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) abrirá a programação de 2025 neste final de semana. Na quinta-feira (9), Jamile sobe ao palco com seu quinteto formado por Imraan Khan (saxofone), Leonardo Bittencourt (piano), André Mendonça (baixo) e Bruno Braga (bateria). O show inicia às 21h e os ingressos custam entre R$30,00 e R$90,00 no Sympla.



Com uma voz profunda e versátil, a estrela em ascensão lançou seu primeiro álbum intitulado If You Could See Me Now, em 2019. Considerado "afiado, confiante e profissional" por Martin McFie (All About Jazz), o trabalho contou com alguns dos melhores músicos de NY, como Steve Wilson, Ray Gallon, Jay Leonhart, Vito Lesczak e Antonio Ciacca. Gaúcha de Cachoeira do Sul, Jamile é formada em Música pela UFRGS e mestre em Jazz pela City College de NY. Já se apresentou em alguns dos mais renomados clubes de jazz do mundo, como Smalls Jazz Club, Jazz At Lincoln Center, Mezzrow e Birdland.



Já no sábado (11), o 373 reúne três grandes nomes da cena instrumental brasileira: Marcio Philomena, Gili Lopes e Kiko Freitas. A apresentação ocorre a partir das 21h, e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla a partir de R$60,00. Philomena (guitarra) vem se destacando no cenário jazzístico americano, alcançando somente no ano passado 8 milhões de streams no Spotify. Desde sua chegada aos Estados Unidos, tocou com grandes nomes como Nilson Matta, Helio Alves, Peter Slavov, Rafael Barata e Mike Tucker.



Gili (baixo), também residente em NY, tem sua carreira marcada por influências do folclore brasileiro e das experiências adquiridas em Londres e Berlim. Em 2023, lançou nas plataformas digitais o álbum Algures, com seis músicas autorais e duas regravações. Eleito em 2019 pela revista norte-americana Modern Drummer o melhor baterista do mundo, Kiko Freitas vem de uma família de poetas e músicos – filho de Telmo de Lima Freitas, um dos pilares da música regionalista gaúcha.