Encontro debate questões de gênero na música no Centro Cultural da Ufrgs

Nesta quarta-feira (8), às 14h, uma roda de conversa reúne mulheres compositoras de diferentes gerações no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333). A professora do Instituto de Artes Isabel Nogueira, também conhecida como Bel Medula, conduz o bate-papo com Gabriela Lery, Glau Barros, Nina Fola e Paola Kirst. A atividade é gratuita e aberta à participação de todas as pessoas interessadas.



As musicistas, de diversas formações e campos de atuação, vão falar a respeito de seus processos criativos, mercado de trabalho e gerenciamento de carreira. A roda de conversa integra as atividades do Grupo de Pesquisa em Estudos de Gênero, Corpo e Música, coordenado por Isabel Nogueira.