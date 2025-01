Dia do Leitor será celebrado entre as estátuas de Quintana e Drummond, em Porto Alegre

Nesta terça-feira (7), das 11h às 17h, ao redor das estátuas dos poetas Mario Quintana e Carlos Drummond de Andrade, na Praça da Alfândega, será celebrado o Dia do Leitor. Personalidades conhecidas pelo hábito da leitura participarão do ato, para o qual estão convidadas a participar as pessoas que circulam na área central, que poderão ler trechos dos livros disponíveis ou trazer de casa um título de sua preferência. Entre outras figuras ligadas ao mundo dos livros, devem participar da leitura pública o professor de Literatura Sergius Gonzaga, o editor e escritor Rafael Guimaraens, a escritora Cátia Simon, o livreiro Milton Ribeiro e o músico Demétrio Xavier.O evento é organizado pelos jornalistas Ayres Cerutti (editor da revista Programa e membro da diretoria da Associação Riograndense de Imprensa/ARI) e Higino Barros e pela artista visual Graça Craidy e conta com a parceria do Foto Clube Porto-alegrense, jornal JÁ e Luciano Riquez Produções.Sob o slogan Leio, logo existo, Graça criou retratos de Quintana e Drummond que foram impressos em camisetas, xícaras e ecobags por fornecedores que se interessaram em comercializar os objetos. A artista dedica uma parte de seu trabalho à relação entre as artes visuais e a literatura. O Dia do Leitor foi realizado pela primeira vez na capital gaúcha em 2017, também junto às estátuas dos dois poetas, de autoria de Xico Stockinger. Cerutti promoveu a leitura pública depois de ter tomado conhecimento da existência da data. Ele, Higino e Graça entendem que devido à importância da leitura, a data deveria ser fixada no calendário de comemorações da cidade.