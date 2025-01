BPE comemora Dia do Leitor com festa do livro

Nesta terça-feira (7), é celebrado o Dia do Leitor, e para comemorar a data, a Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190) realizará uma Festa de Leitura, das 14h às 18h, em um espaço exclusivo da BPE que poucos conhecem: no ambiente da fonte e da exposição de livros raros. A Sala das Flores, no subsolo da Biblioteca, tem erguida uma estátua em homenagem à deusa Afrodite. Ali, cada participante pode trazer seu livro favorito ou escolher as obras disponíveis do acervo e aproveitar para ler e discutir sobre literatura. A entrada é franca, mediante inscrição pelo formulário disponível no link da bio do Instagram da biblioteca, @bpe.rs. As vagas são limitadas.O objetivo da festa é aproximar as pessoas em torno do ato de ler. A diretora da Biblioteca Pública, Ana Maria de Souza, explica que a BPE vem fazendo um trabalho de abrir as portas da instituição e promover atividades lúdicas e culturais para facilitar o acesso ao livro e despertar o gosto para a leitura, para todas as faixas de idade, gênero, raça e classe social. As reading parties são eventos de leitura que acontecem em bibliotecas, parques e livrarias. A ideia surgiu nos Estados Unidos, quando quatro amigos decidiram chamar os conhecidos para se encontrar e levar seus livros. A tendência se espalhou por várias capitais do mundo e os eventos acontecem permanentemente.