Centro Cultural da UFRGS inaugura exposição sobre o ambiente doméstico

A casa – real, ideal, mítica, fictícia ou interior – é o lugar que inaugura nossas sensibilidades e imaginários. Partindo de objetos banais, corriqueiros e presentes no interior das moradias, Adriane Hernandez e Bianca Knaak, professoras do Instituto de Artes da UFRGS, tematizam o ambiente doméstico na exposição Coisas de Dentro, que será inaugurada no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) nesta quinta-feira (9), às 11h. Coisas de Dentro foi uma das ações contempladas no Edital de Ocupação 2024 do Centro Cultural. A mostra segue aberta à visitação até o dia 14 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada gratuita. Em função da semelhança conceitual entre os trabalhos, as artistas reúnem parte de suas produções em uma proposta única, que explora as configurações e possibilidades de sentidos da casa. Bianca parte da apropriação e da exploração do fazer poético, enquanto Adriane reelabora suas memórias de infância em uma produção pautada pelo compartilhamento de afetos cotidianos. O curador é Mário Furtado Fontanive, doutor em História, Teoria e Crítica da Arte e professor do curso de Design da UFRGS.