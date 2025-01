Álbum de Ney Matogrosso e Hecto chega sexta às plataformas

Após o lançamento dos singles Teu Sangue e Nosso Grito, Ney Matogrosso e a Hecto anunciam o novo álbum, Canções Para Um Novo Mundo, que chega nesta sexta-feira (10) em todas as plataformas digitais, pela Som Livre. Das nove faixas, seis são inéditas e trazem participações especiais de Frejat, Ana Cañas e Will Calhoun, este último, baterista da aclamada banda de rock americana Living Colour.A parceria entre Ney e Hecto chega com muita força, com nove composições de Guilherme Gê, algumas delas em parceria com Paulo Sérgio Valle, Mauro Santa Cecilia, Déa Moura e Sérgio Britto (Titãs). São músicas que falam de forma poética do desejo de mudança, de transformação, de pensar em outras formas de viver e amar. Um pensamento para refletir criticamente tudo o que o país e o mundo estão passando.Produzido por Guilherme Gê, a obra conta com participação de grandes nomes da música, como Frejat, na faixa Solaris, Ana Canãs em O Amor Vem Antes De Tudo e Will Calhoun, baterista do Living Colour, na música Pátria Gentil. Destaque também para Monólogo, um poema de Paulo Sérgio Valle musicado por Gê e Sérgio Britto. Além do álbum, o clipe de Teu Sangue também estará disponível nas plataformas nesta sexta (10).