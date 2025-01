O espetáculo Benção Poetinha, a partir da obra de Vinicius de Moraes, estará no Porto Verão Alegre

Com o maestro Pablo Trindade, a cantora Rê Adegas e Deborah Finocchiaro, o show literomusical Benção Poetinha fala do amor e exalta a vida nesta quinta (9), sexta (10) e sábado (11) às 19h30min no Instituto Goethe (rua 24 de Outubro, 112). Os ingressos estão disponíveis no site do Porto Verão Alegre, a partir de R$21,00.Benção Poetinha utiliza uma linguagem híbrida onde canções, textos e poemas são tocados, falados e cantados de maneira delicada, profunda e contundente, atingindo o espectador de forma horizontal. Os sentidos são aguçados, o prazer artístico compartilhado, o exercício do pensamento crítico estimulado e as energias revigoradas. "Benção Poetinha humaniza as relações e promove encontros saudáveis. Une música e poesia como espelhos da alma, e cria um ambiente de arte sanadora, com alívio, leveza e acolhimento, onde é possível retirar as máscaras, desatar nós e se sentir em casa, entre amigos, como viveu Vinicius de Moraes. O público é transportado para outro lugar, lugar este que cada um encontra, ao final de tudo, dentro de si mesmo", afirma Deborah.O poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor Vinícius de Moraes (1913-1980), passou a vida rompendo convenções sociais. Passou da poesia culta para a popular, misturando ritmos brancos com negros, samba com candomblé e o comportamento aristocrático com o boêmio. Além de ser um dos fundadores da bossa nova, foi também importante poeta da segunda fase do modernismo e um dos mais famosos compositores da música popular brasileira.