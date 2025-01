Grande Sertão, filme de Guel Arraes com roteiro dele e de Jorge Furtado, estreia em formato de minissérie

A partir desta terça-feira (7), as telas da TV Globo ganham mais ação e drama com a exibição de Grande Sertão, de Guel Arraes, com roteiro dele e de Jorge Furtado, em formato de minissérie. A adaptação do clássico romance literário Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, transpõe o universo da violência dos jagunços do sertão para o território das organizações criminosas de uma periferia urbana, cercada por muros gigantescos, em um tempo indeterminado. A obra aborda temas como os conflitos da população com o Estado, a violência nas periferias do Brasil, o questionamento do papel do homem no mundo e uma paixão proibida pelas normas da sociedade. A minissérie estreia logo após BBB O Documentário – Mais que Uma Espiada, e será exibida em quatro capítulos, de terça a sexta-feira (10). Nas selvas de concreto de um Brasil futurista e sem lei, a luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra e traz à tona questões como lealdade, vida e morte, amor e coragem, o bem e o mal. A trama, narrada em tom épico e recheada de adrenalina, se divide em três linhas do tempo: enquanto o passado apresenta o começo da relação entre Riobaldo (Caio Blat) e Diadorim (Luisa Arraes) ainda adolescentes, o presente retrata um conflito sangrento entre a gangue de Joca Ramiro (Rodrigo Lombardi) e a polícia, comandada por Zé Bebelo (Luis Miranda), e o futuro expõe uma grave traição, além da explosão de sentimentos reprimidos entre Riobaldo e Diadorim. Nesse percurso, transcorrem as batalhas e escaramuças da grande guerra do Sertão, e se desenrola a trajetória de Riobaldo, professor que ingressou no bando do crime por amor ao enigmático Diadorim, com quem, a princípio, tem uma grande amizade, mas que eventualmente desperta sentimentos mais complexos nele.