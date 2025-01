Série de grande sucesso internacional, Lalola: Entre Dois Mundos desembarca com exclusividade no Globoplay

O Globoplay começa o ano de 2025 recheado de opções para os fãs de séries. Entre os lançamentos, Lalola: Entre Dois Mundos, obra de sucesso da Televisa, fica disponível – e com exclusividade - a partir desta quinta (9). A trama gira em torno da história de Lalo (Diego Amozurrutia), homem que acorda no corpo de uma mulher após ser vítima de bruxaria. Como Lola (Bárbara de Regil), ele enfrenta as dificuldades de um mundo machista, provando do próprio veneno enquanto tenta reverter o feitiço. Além disso, as quatro temporadas da série Todo Mundo Odeia o Chris voltam para o catálogo do streaming da Globo. A produção se passa na década de 1980 e é baseada nas experiências do comediante Chris Rock, um adolescente negro que vive com a família no Brooklyn, bairro de Nova York. Já no dia 16, as seis temporadas de Downton Abbey, grande sucesso global, também retornam à plataforma. Ambientada no início do século XX, a obra acompanha o dia a dia da aristocrática família Crawley e seus empregados, enquanto lutam para manter o legado da mansão após a morte de um parente no Titanic. Escrita e criada pelo premiado roteirista Julian Fellowes, é estrelada pela atriz Maggie Smith, vencedora do Oscar. Também tem opção para os amantes de ação: a maratona está garantida com a estreia da 12ª temporada de Chicago Fire, do renomado produtor Dick Wolf. Nesta nova temporada, a Firehouse51 divide o espaço com a Firehouse17, desencadeando uma série de conflitos e divergências internas. As enormes responsabilidades profissionais impactam nas respectivas vidas pessoais. Com grandes reputações e egos robustos, a pressão para ter desempenho e tomar certas decisões prometem colocar os membros do esquadrão em conflito.