Ato-show em prol do 'Cantos do Sul da Terra' reunirá a comunidade cultural no bar Ocidente

O Ato-show #VoltaDemétrio, manifesto pela volta do Cantos do Sul da Terra à TVE e à rádio FM Cultura, ocorre nesta segunda-feira (6), às 19h, noOcidente (av. Osvaldo Aranha, 960). A atração criada, produzida e apresentada pelo músico Demétrio Xavier foi encerrada por decisão de Caio Tomazeli, secretário de Comunicação do governo Eduardo Leite. Com apresentações de diversos artistas, o encontro terá também a leitura de um manifesto apontando a importância da radiodifusão pública com abrangência necessária para garantir uma esfera pública democrática, múltipla e inclusiva.



A notícia do fim do programa levou artistas como Vitor Ramil, Renato Borghetti, Yamandú Costa, Nei Lisboa e Leandro Maia a gravarem vídeos pedindo ao governo do Estado que reveja a decisão em função da relevância do Cantos para a cultura gaúcha. A insatisfação com a medida se alastrou pelo meio artístico-cultural e levou a criação do Movimento em Defesa da TVE e FM Cultura que convoca a manifestação para expôr que o término do Cantos do Sul da Terra representa mais uma ação em direção ao desmantelamento dos veículos.