Com equipe 70% indígena, série documental "Gente do Xingu" inicia filmagens

Com previsão de estreia em 2025, a série documental Gente do Xingu, de Takumã Kuikuro, iniciou suas filmagens esta semana no Território Indígena do Xingu. Takumã Kuikuro é um cineasta de renome internacional e membro do povo Kuikuro, que cresceu na aldeia Ipatse, localizada no Alto Xingu. A série acompanha personagens xinguanos em suas atividades cotidianas, utilizando elementos do cinema direto para retratar a vida no Território Indígena do Xingu, uma área de 2,8 milhões de hectares que une Cerrado e Amazônia.O projeto é uma coprodução entre a Xingu Filmes, o Coletivo Kuikuro de Cinema, Lamiré, Palmira Filmes e Olho-Pião Filmes e tem equipe majoritariamente formada por profissionais indígenas. A produção vai documentar a riqueza cultural dessas comunidades e as complexidades enfrentadas no dia a dia. Questões como o manejo sustentável da terra, o acesso à educação em aldeias, a preservação da biodiversidade e o diálogo entre práticas médicas tradicionais e ocidentais são algumas das abordagens previstas para os oito episódios. Entre os temas, a série também vai falar sobre educação, saúde, agricultura, direitos indígenas, música e tradições culturais, explorando as conexões entre saberes ancestrais e desafios contemporâneos.