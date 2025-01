São Chico Beatles Festival recebe The Quarrymen, a primeira banda de John Lennon

De 17 a 19 de janeiro, São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, se transforma no epicentro da música e da nostalgia para mais uma edição do São Chico Beatles Festival. Neste ano, o evento traz como principal atração a banda The Quarrymen, formada em 1956 e reconhecida como a primeira banda de John Lennon. Direto de Londres, o grupo lendário promete reviver os primórdios de uma das maiores histórias do rock mundial. Clark Gilmour também desembarca direto da terra do Rei Charles, músico residente do famoso Cavern Club e um dos organizadores do International Beatleweek Festival. Star Beatles, maior cover da América Latina, também retorna aos palcos do Festival direto da Argentina. A presença internacional reforça o prestígio do festival, que já contou com momentos históricos, como a participação de Julia Baird, irmã de John Lennon, na primeira edição do evento. Este ano, além de The Quarrymen, o festival apresenta uma seleção especial de tributos a lendas do rock, incluindo homenagens a Freddie Mercury, George Harrison e Bob Dylan.A programação também busca revisitar Beatles em outros formatos e ritmos. A LiverPoa Beatle Band, grupo porto alegrense, subirá ao palco com orquestra, em um show com arranjos inéditos do maestro João Paulo Sefrin, no domingo. No sábado, Beatles no ritmo do chorinho, no domingo Beatles no acordeon e, ainda, Beatles para crianças. O festival acontece às margens do Lago São Bernardo, um dos mais belos cartões-postais da região, e é pet friendly. A organização do evento também convida o público a trazer cadeiras de praia ou cangas para curtir a programação ao ar livre com conforto. A estrutura do evento conta com cobertura e praça de alimentação.