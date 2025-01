Christiane Torloni, Pedro Mussum e Jean William estão no especial de Ano Novo do Arena dos Saberes

Nesta quinta-feira (2), na edição especial de Ano Novo do Arena dos Saberes, Gabriel Chalita recebe a atriz Christiane Torloni e o tenor brasileiro Jean William na TV Cultura, a partir das 20h. Já no quadro Terceiro Sinal, o bate-papo é com o ator e cantor Pedro Mussum, neto do eterno Trapalhão Mussum. Na entrevista, a atriz comenta como foi interpretar Maria Callas no teatro e também fala sobre seu documentário Amazônia, O Despertar da Florestania e o espetáculo em que atua ao lado de Antonio Fagundes, Dois de Nós, Uma Comédia no Espelho. Durante o programa, a artista recebe homenagens dos atores Tiago Fragoso, Alexandra Martins e Antonio Fagundes. Christiane ainda destaca a importância de ter fé e esperança, de valorizar os talentos brasileiros e de não retroceder nas conquistas.Em meio ao bate-papo com a atriz, o tenor Jean William conta sobre como foi fazer uma ópera com Gilberto Gil e apresenta algumas canções. No quadro Terceiro Sinal, Chalita conversa com o ator e cantor Pedro Mussum, neto do sambista e humorista Mussum, que canta seus sucessos no programa.