Cinema Nacional é destaque na Filmicca de janeiro

A Filmicca acaba de anunciar seus lançamentos de janeiro de 2025 com destaque para o cinema nacional contemporâneo. No próximo mês, semanalmente, uma obra do cinema brasileiro estreia na plataforma. Para completar, a nova edição do My French Film Festival ficará disponível gratuitamente para os assinantes da plataforma de 17 de janeiro a 17 de fevereiro. O premiado Bem-vindos de Novo, do diretor Marcos Yoshi, abre as estreias nacionais no dia 3 de janeiro. Na virada do milênio, os descendentes de japoneses Yayoko e Roberto Yoshisaki foram tentar uma vida melhor no Japão, enquanto seus três filhos ficaram no Brasil com os avós. O casal retorna 13 anos depois, e a família passa por uma complexa reconstrução afetiva, documentada pelo filho Marcos Yoshi. A história de uma família dividida entre a necessidade de garantir o sustento e o desejo de permanecer junta.Na semana seguinte, no dia 10, é a vez Kevin, da diretora Joana Oliveira. Na obra, Joana visita sua amiga Kevin na Uganda pela primeira vez. Elas se tornaram amigas há 20 anos quando estudaram juntas na Alemanha e faz muito tempo que não se veem. A partir desse encontro, o filme tece a fina trama que é uma conversa entre duas amigas: as histórias do passado, os desejos, os caminhos trilhados, os diferentes modos de encarar a matéria do vivido e um elo de amor e sororidade que resiste à distância e ao tempo. Do diretor Affonso Uchôa (Arábia e A Vizinhança do Tigre), Sete Anos em Maio estreia dia 17 de janeiro. Em uma noite de Maio, sete anos atrás, Rafael chegava em casa depois do trabalho. Quando abria o portão, alguém chamou seu nome. Ele olhou pro lado e viu pessoas que não conhecia. Rafael saiu da sua casa carregado pelos desconhecidos e nunca mais voltou. Desde então ele vive como se aquela noite nunca tivesse terminado. A Misteriosa Morte de Pérola é o filme que estreia no dia 24 de janeiro. Dirigido por Guto Parente e Ticiana Augusto Lima, a obra é um suspense sobre uma jovem estudante que deixa seu país, casa e namorado para estudar arte em uma cidade francesa. Ela mora sozinha em um belo, porém sombrio e antigo apartamento, onde os quadros a encaram e as portas parecem ter vida própria. Ela está solitária, e lentamente perde-se em nostalgia e medo, fundindo sonhos, fantasia e realidade.O documentário Rua Guaicurus, de João Borges, completa a programação e estreia dia 31 de janeiro. A rua Guaicurus é uma das maiores zonas de prostituição do Brasil, localizada no centro da cidade de Belo Horizonte, desde os anos 50. Atualmente funcionam mais de 25 hotéis na região, com aproximadamente três mil trabalhadoras do sexo. O filme vai revelar este enorme complexo de prostituição por meio de situações que eclodem das relações entre suas personagens.Sediando a nova edição do My French Film Festival, a plataforma disponibilizará gratuitamente para seus assinantes a seleção de longas e curtas do festival de 17 de janeiro a 17 de fevereiro. A seleção completa dos títulos será divulgada em breve.