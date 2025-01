TV Globo exibe Show da Virada com Ivete, Anitta, Caetano e Bethânia

Para receber 2025 em grande estilo, o tradicional Show da Virada promete mais uma edição cheia de energia e música boa na TV Globo. Nesta terça-feira (31), diretamente das areias de Copacabana, o público poderá acompanhar os shows de Ivete Sangalo, Anitta, além do encontro de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que embalam a festa cantando alguns de seus maiores sucessos. O programa, que começa logo após Mania de Você, será comandado por Tati Machado. O Multishow começa a festa antes, às 18h, com um esquenta repleto das músicas mais vibrantes para entrar no clima da Virada com o TVZ - Faz A Sua Festa. Logo depois, o Multishow transmite ao vivo o Show da Virada, a partir das 20h. Pelo canal, em todo o Brasil, a galera poderá curtir os shows de Anitta, Caetano & Bethânia, Ivete Sangalo e Xand Avião. Para quem quiser acompanhar o Show da Virada pelo Globoplay, o sinal da TV Globo é aberto e gratuito, com transmissão ao vivo do espetáculo. A programação do Multishow estará disponível para os assinantes do pacote Premium.