Divulgado resultado do Edital de Premiação Retomada Diversidade Cultural RS

Foi divulgada nesta sexta-feira (27) o Resultado Final do Edital de Premiação Retomada Diversidade Cultural RS. A lista traz os nomes dos 104 grupos, coletivos ou entidades culturais selecionada pela iniciativa que prevê a promoção da retomada das atividades culturais no estado, fortalecendo a preservação do patrimônio imaterial e fomentam a diversidade cultural nas áreas mais afetadas pela situação de calamidade pública que assolaram o Rio Grande do Sul. Para acompanhar o calendário do Edital de Premiação Retomada Diversidade Cultural RS acompanhe a página oficial no site do Ministério da Cultura.Lançado em setembro de 2024, o programa destina R$30 mil em apoio financeiro para Pontos e Pontões de Cultura, Pontos de Memória, Bibliotecas Comunitárias, Pontos de Leitura e Comunidades Quilombolas que trabalham pela preservação, promoção e disseminação da diversidade cultural, com ênfase nas expressões das culturas populares e tradicionais e que foram diretamente afetados pelas enchentes.As candidaturas inabilitadas por terem recebido recursos oriundos do Edital de Bolsa Retomada Cultural - Ações Artísticas Continuadas poderão enviar pedido de recurso ao Ministério da Cultura no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste Resultado Final no Diário Oficial da União (DOU). O pedido de recurso deverá ocorrer, excepcionalmente, por intermédio do e-mail: [email protected]