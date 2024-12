Sede da Associação Comercial de Porto Alegre ganha nova iluminação cênica no Centro Histórico

Na última quinta-feira (26), o Palácio do Comércio (Largo Visc. do Cairú, 17) inaugurou sua nova iluminação cênica, na fachada do prédio, viabilizada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre em parceria com a IPSul Concessionária de Iluminação Pública S/A, de forma totalmente gratuita. São 36 canhões de luz, equipados com diversas cores e efeitos, capazes de realçar o estilo arquitetônico da construção.“A iluminação foi cuidadosamente planejada para realçar os detalhes da fachada, criando um espetáculo visual que valoriza ainda mais o centro de Porto Alegre e a nossa ACPA", afirmou a presidente da Associação, Suzana Vellinho Englert. "Essa iniciativa não apenas enriquece o cenário urbano, mas também reforça o Palácio do Comércio como um símbolo da vitalidade e do progresso da nossa comunidade empresarial”. A ocasião também contou com o encerramento do ano de 2024 na sede da Associação Comercial de Porto Alegre.