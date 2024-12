Biblioteca Pública do RS anuncia finalistas do Prêmio Mozart Pereira Soares

A Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul (AABPE) divulga os finalistas do Prêmio Mozart Pereira Soares 2024, terceira edição desta premiação em homenagem à vida do escritor, professor, historiador, veterinário e advogado brasileiro Mozart Pereira Soares. As categorias são narrativa longa, narrativa curta e poesia. O júri não apontou finalistas para outras categorias. Participaram desta edição obras publicadas nos anos de 2022 e 2023, e inscreveram-se autores do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.



O Prêmio Mozart Pereira Soares tem como objetivo destacar e incentivar jovens autores (até 35 anos de idade), que estejam despontando com obras literárias de qualidade, em cenário nacional. Os vencedores serão anunciados em cerimônia a ser realizada em março de 2025 e receberão a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e um troféu de autoria do artista plástico André Venzon. Na mesma oportunidade, em data ainda a ser definida, a AABPE entregará a Medalha Mario Quintana, sua máxima distinção, a personalidades pelos serviços prestados à cultura gaúcha.



Confira os finalistas

NARRATIVA LONGA:

1) Aguapés - de Giovana Oliveira (Editora Teju Jagua)

2) Baixo Paraíso - de Isabella de Andrade (Editora Diadorim)

3) Da memória, da história e do - de Denise Miotto Mazocco (Casa Editorial)



NARRATIVA CURTA:

1) A Língua da Medusa - de Gabriela Leal (Editora Zouk)

2) Formigas no Paraíso - de Mateus Baldi (Editora Faria e Silva)

3) Menores que o céu - de Gean Paulo Naue (Editora Urutau)



POESIA:

1) As fantasias da carne - de Matheus R. Gonçalves (Editora Urutau)

2) Efeba - de Maria Ottilia Rodrigues (Editora Bestiário/Invencionática)

3) Tarde inventada - de Ubiratan Costa (Editora Urutau)