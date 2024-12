TV Cultura exibe cerimônia de reabertura da catedral de Notre-Dame na terça

Na terça-feira (31), último dia do ano, a TV Cultura transmite, a partir das 22h, a cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame, em Paris, que aconteceu em 7 de dezembro. O evento contou com a participação de artistas de todo o mundo, como a cantora Angélique Kidjo, o cantor-compositor rapper americano Pharrell Williams e outros. Na celebração de Notre-Dame, Pharrell Williams cantou acompanhado por 70 cantores gospel; o maestro venezuelano Gustavo Dudamel rege a Orquestra Filarmônica da Radio France; e tem ainda as apresentações das cantoras franco-beninense Angélique Kidjo interpretando o sucesso mundial Jerusalema e a sul-africana Pretty Yende, uma das maiores sopranos do mundo. O cantor e compositor Francês Vianney é destaque com uma nova versão em francês de Hallelujah, de Leonard Cohen, feita especialmente para a ocasião. E o órgão, que estava silenciado há cinco anos, é tocado pela primeira vez pelo compositor e organista Thierry Escaich. A estrela da música libanesa Hiba Tawaji e o pianista Lang Lang se apresentaram acompanhados pela Orquestra Filarmônica da Radio France. A atriz francesa Marion Cotillard, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2008, acompanhada pelo mestre de violoncelo Yo-Yo Ma, faz uma leitura musical de um poema de Victor Hugo. Há ainda as participações do jovem prodígio do violino sueco Daniel Lozakovich e da cantora pop francesa Clara Luciani. E no final da noite, o público pode conferir o espetacular show de som e luz do DJ Michael Canitrot, projetado especialmente para Notre-Dame.