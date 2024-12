TV Globo relembra o ano de 2024 em especial desta sexta

Um ano com eventos extremos sem precedentes, que caminha para ser o mais quente de todos os tempos. A pior tragédia da história do Rio Grande do Sul, com enchentes devastadoras e uma grande corrente de solidariedade. Incêndios e queimadas em todo o país. Furacões nos EUA. As vitórias brasileiras puxadas pelas mulheres nas Olimpíadas em Paris e os destaques dos atletas paralímpicos. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo estarão na Retrospectiva 2024 da TV Globo, que vai ao ar nesta sexta-feira (27) após Mania de Você. Apresentado por Sandra Annenberg, o programa foi gravado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma das mais belas e bem preservadas áreas verdes da cidade. O programa vai mostrar as conquistas do Brasil e como Rebeca Andrade se consagrou como a maior medalhista de todos os tempos. No futebol, destaque para o jogador Vini Junior, sucesso nos gramados e um representante na luta contra o racismo, e o ano especial para o clube alvinegro carioca Botafogo. Na política, o atentado na Praça dos Três Poderes e o indiciamento de 40 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa e tentativa de golpe de Estado, e a prisão do candidato a vice na chapa de Bolsonaro, General Braga Neto. Vamos lembrar também a condenação dos assassinos e prisão dos mandantes da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. As eleições presidenciais americanas foram marcadas por voltas e reviravoltas. Após gafes e lapsos de memória, Joe Biden saiu da disputa e Kamala Harris se tornou a candidata dos Democratas. Condenações na justiça não impediram Donald Trump de concorrer e, mesmo após sofrer um atentado a tiros, ele venceu as eleições com boa margem de vantagem. A Rússia lançou um novo míssil hipersônico. A guerra com a Ucrânia ultrapassou 1000 dias. O conflito entre Israel e Hamas se espalhou pelo Oriente Médio. Uma estratégia inédita de explosão simultânea de aparelhos pagers e rádios tipo walkie-talkie foi usada contra os terroristas do Hezbollah. Na Síria, uma ofensiva relâmpago de rebeldes ligados ao HTS derrubou o regime de Bashar al-Assad. Câmeras apontadas para o céu registraram acidentes aéreos impressionantes, assim como salvamentos emocionantes e outras imagens espetaculares. A economia brasileira mostrou sinais de aquecimento, com queda no desemprego e arrecadação recorde. Mas o dólar atingiu o maior patamar na era do Real, os juros voltaram a subir e a inflação pressionou o preço dos alimentos. Na saúde, registramos a escalada da dengue e a vacina QDenga que veio do Japão, além da vacina contra câncer de pele que já está em teste. O programa mostra também casos de intolerância religiosa, preconceito, racismo e violência contra a mulher. O jogador Robinho foi preso por estupro após 11 anos. Na França, o julgamento do ex-marido e dos estupradores de Gisele Pelicot chocou o mundo. Em 2024, Madonna lotou Copacabana, celebramos os 40 anos do Rock in Rio, e o Circuito Sertanejo levou milhares de pessoas aos shows dos astros pelo Brasil. O programa ainda presta homenagem às personalidades que partiram este ano.