Bagé 'N' Roll divulga programação completa de atrações

Nesta sexta (27) e sábado (28), o campo do Corujão da Urcamp (rua Cel. Azambuja, 65 - Bagé) se transforma na capital do rock com a realização do Bagé 'N' Roll, o Festival de Rock do Pampa que promete agitar a cena musical da região. Com uma programação recheada de shows de lendas do rock gaúcho, como Maria do Relento, Marcelo Gross (Cachorro Grande) e Edu K (Defalla), o evento traz uma expectativa enorme para as audições competitivas que contarão com a participação de oito bandas selecionadas entre as mais de 30 inscritas de Bagé e de todo o Estado.



Os ingressos para os dois dias do Festival estão disponíveis para compra na Gorlero, Loja Maria Valentina, Divisa, Pepper Club, e Mahalokai (nas três unidades). O mapa do evento é divido em três espaços: pista, camarote e mesas. Os valores considerados promocionais serão mantidos até esta quinta-feira (26). Para pista o passaporte (ingressos para os dois dias) custa R$50,00 enquanto que para somente um dos dias: R$30,00. Já o camarote, espaço frente ao palco, lateral esquerda, custa R$70,00 o passaporte, e R$40,00 para um dos dias. A comercialização das últimas mesas do evento, para quatro pessoas, localizadas na área frontal direita, estão R$200,00 o dia.



As audições não são apenas uma vitrine para os músicos locais, mas também uma oportunidade de reconhecimento e valorização do rock gaúcho. Durante os dois dias de festival, as bandas competirão por prêmios nas categorias: Melhor Banda, Melhor Canção, Melhor Baterista, Melhor Baixista, Melhor Guitarrista e Melhor Intérprete. A expectativa é alta, pois cada banda traz seu estilo único e a paixão pela música que promete contagiar o público presente.



A estrutura do evento foi pensada para proporcionar uma experiência única aos participantes, com uma praça de alimentação variada, além de diversas opções de bebidas com as empresas: Assados e Gelados, Delícias da Kaka, Mahalokai e Cervejaria Divisa. A Pepper Club também estará presente comercializando camisetas, haverão espaços para Flash Tattoo com três tatuadores da cidade: Latino, Heitor Ismério e Gringo. Além de todas essas atrações, o Bagé 'N' Roll também terá a presença do DJ Hyra que trará um repertório voltado ao Rock'n Roll autoral gaúcho.