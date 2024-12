TV Brasil estreia série de Fernanda Torres no próximo sábado

A série Minha Estupidez, criada e protagonizada pela atriz e escritora Fernanda Torres, ganha exibição semanal na TV Brasil a partir do próximo sábado (28), às 19h30min. Com cinco episódios, o programa mistura entrevistas e esquetes escritos pela própria apresentadora. Ao longo da atração, Fernanda conversa com personalidades de diversos campos do saber sobre assuntos que desconhece, como literatura, filosofia, ética, antropologia, artes, sociologia e cultura geral. Os bate-papos são norteados por temas extraídos de livros.Dirigida por Mini Kerti, a série apresenta esquetes bem humoradas que contam com a participação de atores convidados. O programa destaca a importância da educação e motiva o público a aprender mais. No episódio de estreia, o seriado presta uma homenagem a um dos grandes escritores brasileiros do século XX, João Ubaldo Ribeiro. No esquete, o ator Evandro Mesquita encarna o canibal do livro Viva o Povo Brasileiro, do autor baiano, enquanto Fernanda Torres interpreta uma repórter.Minha Estupidez também traz, nas edições seguintes, conversas com o agrônomo e cientista Antonio Nobre, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, a Ministra Cármen Lúcia e o cantor e compositor Caetano Veloso.