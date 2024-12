El Negro feat Beto Bruno gravam no porão da antiga prefeitura de Porto Alegre

A banda gaúcha de electro rock El Negro acaba de lançar a inédita Galope Louco, com participação de Beto Bruno (ex-Cachorro Grande) nos vocais. Este é o primeiro single após o terceiro álbum, Como um raio silencioso que antecede o trovão, lançado e divulgado ao longo de 2022.Galope Louco prepara o El Negro e seu público para o lançamento do quarto álbum, já intitulado Bronco, em fase final de produção.Tanto este single como as demais faixas de Bronco foram gravadas em um local bastante inusitado: no porão da antiga Prefeitura de Porto Alegre, hoje o museu municipal da capital gaúcha. Como já fez em outros discos, a banda montou um set de gravação no porão para utilizar a acústica do local e captar o som da forma que mais gosta.“A gente fez testes de som em vários lugares da cidade e acabamos escolhendo gravar no Museu de Arte, pois a acústica lá embaixo é muito boa. Além de ter uma ambiência incrível, a sala tem colunas neoclássicas que ajudam a secar o som. Depois de tudo já gravado, trouxemos as tracks para o estúdio e fi zemos alguns overdubs. Foi uma experiência que a gente gostou bastante. Ficamos ainda mais felizes quando o Beto Bruno cantou junto no single” explica Mumu, vocalista e guitarrista da El Negro.A El Negro é formada por Mumu (Vocal e guitarra e teclados), Fabian Steinert (contrabaixo e guitarra) e Leandro Schirmer (Bateria e percussão).