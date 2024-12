Espetáculo de Som e Luz emociona público em Antônio Prado

O espetáculo de som e luz realizado na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, em Antônio Prado, considerada a cidade mais italiana do Brasil, encantou moradores e turistas em uma celebração natalina única. O evento, que acontece no maior acervo de edificações tombadas nacionalmente relacionadas à imigração italiana, proporcionou uma experiência emocionante aos presentes.



Com uma narrativa que mescla português e italiano, o público foi conduzido por uma jornada repleta de emoção e reflexão sobre o verdadeiro espírito natalino. Em apenas 15 minutos, a história contada e cantada mergulhou os espectadores em um universo mágico, celebrando as tradições e a fé.



Para a secretária de Comércio e Turismo de Antônio Prado, Patrícia Schenkel, a mistura entre o italiano e o português teve como objetivo trazer algo novo para o evento que marca o Natal da cidade. Sob a direção geral de Carla Reis, trilha sonora original de Allex Bessa e design de iluminação de José Luís Fagundes, o espetáculo continua até o dia 24 de dezembro, sempre às 20h, com apoio da Prefeitura Municipal de Antônio Prado através da Secretaria de Comércio e Turismo.





PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO NOSTRO NATALE:





21/12 (sábado), às 20h



Espetáculo de Luz e Som.



Local: Praça Garibaldi.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.





21/12 (sábado), às 20h15min



Show Opus Dei



Local: Praça Garibaldi.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.







22/12 (domingo), às 19h30min



Vila do Papai Noel com a presença do Papai Noel



Local: Praça Garibaldi.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.







22/12 (domingo), às 20h



Espetáculo de Luz e Som.



Local: Praça Garibaldi.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.







23/12 (segunda-feira), às 19h30min



Vila do Papai Noel com a presença do Papai Noel.



Local: Praça Garibaldi.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.







23/12 (segunda-feira), às 20h



Espetáculo de Luz e Som.



Local: Praça Garibaldi.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.







23/12 (segunda-feira), às 20h15min



Apresentação artística com o Nossa Voz.



Local: Em frente a Igreja Matriz.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.







24/12 (segunda-feira), às 20h



Espetáculo de Luz e Som.



Local: Praça Garibaldi.



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo.







24/12 (terça-feira), às 20h30min



Apresentação Clauber Orquestra com Coral e Missa Campal



Local: Em frente a Igreja Matriz



Realização: Secretaria de Comércio e Turismo e Paróquia de Antônio Prado







Passeio de Dindinho



Diariamente, conforme programação do CEDAP







Missas Comemorativas



22, 24, 25 e 31/12/2024 e 01/01/2025







Acendimento de velas da Coroa do Advento



22/12