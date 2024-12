Leilão Arte POA destina mais de R$ 69 mil a profissionais da Cultura antigidos pela enchente na Capital

O Studio Prestes e a ONG Parceiros Voluntários entregaram um cheque no valor de R$ 45.509,65 ao nesta quinta-feira (19) ao Atelier 1, de artes visuais, como resultado do Leilão Arte POA, destinado a minimizar os efeitos da enchente de maio para profissionais e difusores da cultura na Capital. Realizada a partir do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, a iniciativa ainda conta com R$ 24.363,33 auferidos, que serão entregues posteriormente pela Parceiros Voluntários a três entidades de Porto Alegre: o Centro Infantil Renascer da Esperança, da Restinga, Associação Sol Maior, do Centro, e Kilombo da Arte. No total, o Leilão Arte POA arrematou mais de R$ 69 mil.