SESC Digital recebe especial de filmes do premiado documentarista brasileiro Silvio Tendler

Neste final de ano, a plataforma Sesc Digital disponibiliza uma programação especial com os documentários Brizola: Anotações Para Uma História, Os Anos Jk: Uma Trajetória Política, Tancredo - A Travessia e Jango, todos dirigidos por Silvio Tendler. O serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo pode ser acessado pelo site sesc.digital ou por meio do aplicativo Sesc Digital, disponível para download nas lojas Google Play e App Store. Confira a programação especial completa no Sesc Digital.Inédito nos cinemas, Brizola: Anotações Para Uma História explora a vida e o legado de Leonel Brizola, destacando sua defesa da educação pública e os momentos decisivos de sua trajetória política. Com registros inéditos e depoimentos variados, revela a complexidade de uma das figuras mais marcantes do Brasil, cuja morte completa 20 anos.Em Os Anos JK: Uma Trajetória Política, Silvio Tendler retrata a trajetória de Juscelino Kubitschek, evidenciando sua ascensão política e a construção de Brasília como símbolo de modernização e democracia. A narrativa abrange desde os desafios de seu governo até o exílio e sua morte, refletindo sobre liberdade e anistia. Tancredo, A Travessia biografa o ex-presidente Tancredo Neves, revelando sua trajetória política marcada pelo diálogo e pela conciliação, fundamentais para a redemocratização do Brasil. O documentário resgata momentos-chave de sua carreira e sua participação na luta pelas Diretas Já.Completando a programação, Jango analisa a vida política de João Goulart, explorando desde sua ascensão até o exílio, após o golpe militar de 1964. O filme revela a luta ideológica e as tensões de seu governo, marcadas por forte oposição e crises sucessivas. Vencedor do prêmio especial do júri nos festivais de Havana, Gramado e Cuba.Cineasta, professor e historiador brasileiro, Silvio Tendler é reconhecido por seus documentários premiados. Produziu e dirigiu mais de 70 filmes entre curtas, médias e longas-metragens em formato documental, além de 12 séries. Em 2005, recebeu o Prêmio Salvador Allende no Festival de Trieste pelo conjunto da obra. Além disso, teve filmes exibidos no Festival de Cannes e atua na Coordenação de Audiovisual para o Brasil e o Mercosul da Unesco.