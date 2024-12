Péricles solta a voz em especial de Natal

Na véspera de Natal, a TV Globo exibe um especial bem diferente: um grande show com a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, regida pelo maestro João Carlos Martins e, como cantor principal, Péricles. Unindo música e dramaturgia, o especial conta também no elenco com as atrizes e cantoras Rosa Marya Colin e Carol Roberto, além da participação especial do maestro João Carlos Martins e de Taís Araújo. Sinfonia de Natal vai ao ar no dia 24 de dezembro, após Mania de Você.

Na trama, Péricles perdeu a esposa (Taís Araújo) e vive na periferia de São Paulo, encarnando um trabalhador, com seu mesmo nome, que sonha em viver de música. Essa paixão antiga acaba perdendo espaço para a correria na vida do trabalhador. Mas é sua filha Sofia (Carol Roberto) quem continua a nutrir o grande sonho do pai, e não deixa que ele desista de seu talento. A família se completa com Elza (Rosa Marya Colin), mãe do protagonista.