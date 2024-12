Tradicionais oficinas de verão das Batucas se iniciam dia 6 de janeiro

Chegaram as esperadas oficinas de janeiro das Batucas 2025. Serão quatro aulas de cada modalidade – percussão, pandeiro, vocal e dança - ao longo do mês de janeiro, sempre destinadas a mulheres de qualquer idade, com ou sem experiência anterior. As oficinas são pra iniciantes e, para além de ensinar os ofícios propostos, valem para socializar, compartilhar vivências em grupo, se conectar com outras mulheres. Elas têm início já na primeira segunda-feira do ano (6), e não é necessário levar instrumento. As aulas tem uma hora de duração – somando quatro horas/aula de cada segmento ao longo do mês, e as professoras são Biba Meira e Julia Pianta (percussão), Julia Pianta (pandeiro), Raquel Pianta (grupo vocal) e Mari Duarte (dança).O valor para cada oficina é de R$200,00, e todas as turmas possuem bolsas gratuitas, destinadas às mulheres pretas e indígenas. As aulas ocorrem no estúdio das Batucas, na rua Miguel Tostes, próximo ao Hospital de Clínicas. O endereço completo é enviado por e-mail após a inscrição, que já está aberta no Sympla, com horários e dias de cada instrumento.