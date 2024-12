Artista visual Clara Pechansky revive emoção dos tempos de capista da histórica Editora Globo

Capista da histórica Editora Globo, a artista visual Clara Pechansky, de 88 anos, está revivendo a emoção do início de carreira ao ver uma obra sua como capa de um lançamento literário: O elogio do encontro, de Armindo Trevisan e Celso Gutfreind, editado pela Figura de Linguagem. Clara começou a trabalhar em Porto Alegre logo depois de se formar pela Escola de Belas Artes de Pelotas, em 1957.A imagem que ilustra a capa do livro que chega às livrarias - um desenho a nanquim e tinta acrílica - foi doada por Clara aos autores e acolhida de imediato pelos editores Luiz Maurício Azevedo e Fernanda Bastos. A consagrada desenhista, pintora e gravadora tem Trevisan e Gutfreind na conta de “dois queridos e admiráveis amigos”.Na época em que trabalhou para a Editora Globo, liderada pelo empresário Henrique Bertaso e que tinha Erico Verissimo como "consultor editorial", tradutor e autor, Clara produziu mais de 60 capas. A criação de Clara na Globo envolvia também capas de livros de renomados autores estrangeiros, entre eles Aldous Huxley, em Contraponto, e o Prêmio Nobel Pär Lagerkvist, em Encontro com o mar.Clara conviveu com mestres no ofício de ilustrar, caso dos artistas Ernst Zeuner, João Fahrion, Edgar Koetz e Nelson Boeira Faedrich, da famosa Seção de Desenho da Globo. Ela também estudou com Aldo Locatelli, Glenio Bianchetti, Glauco Rodrigues, Xico Stockinger, Danúbio Gonçalves e Anico Herskovits e já realizou mais de 70 exposições individuais no Brasil e no exterior, afora mais de 200 coletivas. Casada com o psicanalista Isaac Pechansky, de 98 anos, Clara segue ativa como artista visual e coordenadora geral do Projeto Miniarte Internacional, criado por ela em 2003 e que irá para sua 51ª edição em 2025.