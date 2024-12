Lulumos: animação brasileira lança canal no YouTube

Em um divertido show de talentos da escola, três amigos inseparáveis - Hit, Disco e Zig Lu - sobem ao palco para uma apresentação cheia de música, energia e fofura no novo canal do Youtube Lulumos. Com canções super animadas e educativas, eles convidam as crianças (e a família toda) para cantar, dançar e se divertir juntos.



O episódio inaugural traz uma versão muito especial da clássica canção Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, interpretada pelos personagens. A animação 3D valoriza a amizade, a criatividade e o aprendizado - momentos especiais para todas as idades. O site oficial da animação (lulumos.com.br) também foi lançado, trazendo as novidades da turma, além de atividades interativas para os pequenos como um livro de colorir para imprimir e se divertir.



Novos episódios serão adicionados regularmente nos próximos meses. Lulumos é uma criação da Miralumo Films, estúdio de animação premiado internacionalmente. É dele Napo, exibido em mais de 100 festivais pelo mundo, conquistando 60 premiações..



Sinopse

