TV Cultura celebra os 150 anos do Choro no Brasil com documentário inédito

Em celebração aos 150 anos do Choro no Brasil, a TV Cultura exibe no domingo (22), às 23h30min, o documentário inédito Brasil Toca Choro, baseado na série homônima da emissora, que traça um panorama histórico do primeiro gênero da música urbana tipicamente brasileira. O filme conta com a participação de virtuosos e criativos intérpretes do gênero, de diferentes gerações e estilos, que trazem versões autênticas.



Com uma hora de duração, o programa teve idealização e concepção de Marquinhos Mendonça e supervisão de conteúdo de Mauricio Valim, e traça um panorama histórico do Choro ao celebrar grandes nomes do gênero desde a sua gênese até a atualidade: de Pixinguinha e Chiquinha Gonzaga a Altamiro Carrilho; de Ernesto Nazaré a Villa-Lobos; de Jacob do Bandolim a Hamilton de Holanda; de Valdir Azevedo a Armandinho.



Nelson Ayres, Proveta, Toninho Carrasqueira, Izaías Bueno de Almeida, Hamilton de Holanda e Armandinho são algumas das personalidades que dão depoimentos ao documentário, que também é permeado por mais de 40 músicas. Entre elas, Flor Amorosa, de Joaquim Callado; Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga; Oito Batutas, de Pinxinguinha; Conversa de Botequim, de Noel Rosa; Brasileirinho, de Waldir Azevedo; 13 de dezembro, de Luiz Gonzaga; Chega de Saudade, de Tom Jobim; Sarau para Radamés, de Paulinho da Viola; João e Maria, de Sivuca e Armandinho; Chorinho para Ele, de Hermeto Pascoal; e Capricho de Pixinguinha, de Hamilton de Holanda.