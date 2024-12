Canal Brasil celebra Selton Mello e Matheus Nachtergaele com maratona de filmes na semana de estreia de O Auto da Compadecida 2

Neste domingo (22) o Canal Brasil preparou uma programação especial que celebra as carreiras de Selton Mello e Matheus Nachtergaele. A partir da 00h, na madrugada de sábado para domingo, até segunda (23), o público poderá mergulhar nas obras dos artistas, além de se preparar para conferir o tão esperado reencontro de João Grilo e Chicó na estreia de O Auto da Compadecida 2, dia 25 de dezembro em todos os cinemas do país. A programação completa da maratona está no site do Canal.A partir da 00h do dia 22, serão exibidos oito longas-metragens estrelados por Selton Mello: O Palhaço, dirigido pelo próprio ator; O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia; Guerra de Canudos e Lamarca, de Sérgio Rezende; Caramuru: A Invenção do Brasil, de Guel Arraes; Jean Charles, de Henrique Goldman; Meu Nome Não É Johnny, de Mauro Lima e Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho. Na sequência, a maratona apresenta oito longas-metragens estrelados por Matheus Nachtergaele. Quatro poderão ser conferidos no domingo: O que é Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto; O Clube dos Anjos, de Angelo Defanti; Mais Pesado é o Céu, de Petrus Cariry; e Amarelo Manga, de Cláudio Assis. Na segunda (23) serão exibidos Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund; Carro Rei, de Renata Pinheiro; Piedade, de Cláudio Assis; e O Primeiro Dia, de Walter Salles e Daniela Thomas. O Auto da Compadecida (2000), de Guel Arraes, também integra a Sessão Especial Selton Mello e Matheus Nachtergaele com exibição no domingo (22), às 16h.